  • 2020年7月29日 星期三
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎牛陣陳智思新居屋陳肇始

日報新聞 > 財經

大酒店中期料由盈轉虧

2020-07-29 列印
　　疫情持續，酒店業受重創。半島酒店母企大酒店（045）昨日發盈警，預計截至今年6月底止中期盈轉虧，將錄得股東應佔虧損及基本虧損；而該公司去年同期則賺2.54億元，基本盈利為1.48億元。相對酒店業，零售業影響較小，永旺昨日便發盈喜，雖然仍錄得虧損，但就大幅收窄46%，中期仍蝕8000萬元。

  該公司指出，上半年業績欠佳主要是因疫情爆發，導致全球多國發出旅遊警示及取消航班安排。根據初步重估，料該公司投資物業於今年6月30日的評估價值將減少約3.65億元，而去年同期則增加1.02億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd