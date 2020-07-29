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艾德夥上海雙創 設10億產業基金

2020-07-29 列印
　　整合營銷服務商艾德韋宣（9919）出資2億元（人民幣，下同），與上海雙創投資中心共同創立總金額為10億元的產業基金。艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀昨在電話會議中稱，該產業基金將用於投資時尚、文化及體育產業，以及數字化營銷等與公司主營業務有協同效應的項目。

  上海雙創早前已入股艾德韋宣逾14%股權，成為其主要股東。上海雙創為上海市政府設立的一創新投融資平台，已投資字節跳動、微盟（2013）等企業。劉錦耀稱，上海雙創的政府及企業資源可助推公司擴大品牌營銷和IP運營業務規模，現時已開始陸續跟其中一些企業進行項目對接。

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