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博彩業續「捱打」 澳博蝕14億

2020-07-29 列印
　　疫情持續下，澳門博彩業繼續「捱打」。澳博控股（880）昨派發截至6月底止中期的成績表「見紅」，期內盈轉虧，蝕14.12億元，去年同期則賺16.79億元，每股虧損24.9仙；不派中期股息，去年同期派8仙。澳博預計，收益在今年內將不會恢復到以往的水平。

　　澳博於期內總收益按年大減74.4%，至43.74億元，博彩淨收益挫74.4%，至42.72億元；經調整EBITDA（除息稅，撥備及折舊前盈利）同樣盈轉虧，蝕9.84億元。澳博指出，虧損主要受新冠肺炎疫情爆發所致，當中澳門娛樂場於2月份關閉15天，仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求。

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