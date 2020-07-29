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MSCI新興市場權重達12%

2020-07-29 列印
　　MSCI亞太區指數產品主管道格·沃爾斯（Douglas Wall）昨在出席記者會時指出，現時新興市場充滿活力，相關證券或產品等已經成為投資者投資組合中的基礎配置，相信新興市場變革將會持續影響全球市場格局，而未來亞太地區投資者數量將會繼續上升，投資範圍亦不再限於傳統股票及固定資產收益類別。而截至今年6月，於MSCI全球指數中，新興市場的權重已達12%。

        MSCI亞太區指數解決方案研究部主管魏震指，未來針對與中國A股相關的指數研究開發，仍然會首先聚焦股票型指數，包括主體型投資、可持續發展（ESG）投資、調整市值加權等範疇，以滿足國際投資人及境內投資者的需求。



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