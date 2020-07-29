中環IFC外望——阿里創投基金 投資未因疫情減慢

新冠疫情席捲全球，交通受阻令初創企業融資困難加劇，阿里巴巴（9988）創業者基金執行董事周駱美琪昨天指出，基金今年計畫的投資金額約在2000萬至3000萬美元，與往年持平，而基金的投資速度亦沒有因疫情而減慢，今年第二季度已經完成兩單交易，包括跨境支付公司Airwallex以及專注環保材料的Ecoinno，目前的投資管線中仍有4至5家公司正在進行盡職調查，年初至今收到計畫書的速度亦同樣沒有減慢。



她續說，初創公司的一輪融資有機會涉及多家基金或資本，如若其他基金資本因為疫情未能盡快與初創公司完成投資洽談，創業者基金在該公司的投資進度才有機會被拖慢。而基金每年的回報仍然會稍微跑贏市場指標一點。



疫情下，不少初創公司遭遇寒冬，面臨倒閉，周駱美琪認為，疫情主要對不同行業的需求造成影響，如醫療、電子商務等相關的初創公司受疫情推動反而有很好的發展。她認為，整體而言，在初創界中，企業方案這一板塊將會成為突破口，因企業方案技術含量較高，不少傳統企業受疫情推動，需要尋求創新及引入新技術，企業製造解決方案將會是未來市場的一大亮點及趨勢。



公司未來亦會特別注重金融科技、深度科技（Deep tech）、電子商務以及智慧城市這四大範疇的科創公司。



白宮前經濟顧問：金融危機或重演



曾幫助引領奧巴馬政府挺過「大衰退」時期的白宮經濟顧問委員會前主席Austan Goolsbee警告，金融危機有可能重演，認為無論誰在明年1月入主白宮，可能都要面臨比2009年更糟糕的局面。



Goolsbee向美國有線新聞網絡（CNN）表示，如果不斷惡化的疫情無法迅速得到控制，脆弱的經濟復甦將陷入停滯，這會搞垮經濟，有機會引發金融危機，使美國重新回到與2008年金融危機類似的環境中。



高瞻