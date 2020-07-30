息率不變 再推措施刺激經濟 儲局維持寬鬆立場 美股升160點

美國疫情起伏不定，市場對其經濟復甦的憂慮持續擴大，美元近期一路向下，金價則勢如破竹，美國聯儲局公開巿場委員會結束兩日息口會議，一致決定維持利率不變，聯邦基金利率的目標範圍仍然是0至0.25厘，符合巿場預期。市場普遍預計，聯儲局將按兵不動，維持寬鬆立場不變，九月方為政策調整的關鍵節點。美股杜指早段升23點，見26402點，標普指數升0.5%，納斯達克指數升0.7%。



會後聲明重申，疫情為美國以致全國帶來經濟困難。不過經歷大跌後，美國最近數月的經濟活動及就業情況回升，但仍低於今年初的水平。



美國經濟前景很大程度取決於疫情發展，聯儲局會繼續運用工具，以及採取適當行動去支持經濟；預料公開巿場委員會將維持目前的利率目標範圍，直至有信心美國經濟度過疫情危機，以及邁向達致最大就業及物價穩定的目標。



美國六月份貿易逆差為706億美元，較五月份的753億美元收窄，並低於預期。六月份進口上升4.8%，至於出口則上升13.9%。美國即將公佈第二季度經濟數據，市場多預計或大幅萎縮30%，再加上美國國內疫情反覆，投資者對其經濟復甦的預期愈發黯淡。



國會雖擬推新一輪刺激經濟方案，涉資萬億美元，但就分歧嚴重，尚未達成共識。聯儲局近日宣佈將多個緊急貸款計劃的實施時間延長三個月，至今年底，以在疫情期間繼續支持經濟活動。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26539點，升160點；納斯達克指數收報10542點，升140點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見36.49港元，較香港收市價升0.74港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見543.38港元，較香港收市價升1.88港元。



九月貨幣政策或再調整



上商財資業務處研究部主管林俊泓指聯儲局維持利率不變，因美國現已零息，且主席鮑威爾已明言目前美國經濟環境不宜實施負利率。他指，鑑於聯儲局現正進行的貨幣政策檢討，預料當有檢討結果後，九月貨幣政策或有調整，因此市場關注是次議息會否討論到有關貨幣政策的檢討，如通脹目標會否有變，以及會否推孳息曲線控制，來把中長期債息壓至一個較低的目標水平。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文也料美息不變，仍將奉行鴿派政策，因美國經濟復甦欠動力，相信聯儲局在疫情未穩定前，未來方向會續採寬鬆政策。



華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，美元拆息（LIBOR）處於很低位置，美元流動性良好，美股及其他風險資產過去亦出現一些升幅，聯儲局並非處於「需要做太多事的狀況」。至於孳息率曲線控制，她表示，目前未看到利息有上升壓力，料聯儲局並不急於推行該控制，未來則將繼續視乎市況而定。



東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆則指，聯儲局若要推行刺激性措施，應在現時進行，不要拖至九、十月進行，因美國總統大選在即，存在更大變數。



