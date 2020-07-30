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港元又轉強 金管料再入市

2020-07-30 列印
　　美元弱勢持續，加上泰格醫藥招股反應不俗，兼適逢月尾，港元匯價再度轉強，昨曾再觸及7.75強方兌換保證水平，惟暫未見金管局入市沽港元。不過，市場料日後續有大型中概股來上市，吸引資金流入，港匯亦有機會繼續偏強，金管局遲早入市，銀行體系總結餘有望增至2000億元。港匯昨轉強，全日大部分時間逼近7.75兌1美元，並曾觸及7.75，截至晚上7時報7.7502。

        光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，港匯轉強主要由於美元太弱所致，相信在IPO活動及香港股市估值仍相對低的情況下，資金將會繼續流入香港。華僑永亨銀行經濟師李若凡指，除了美元弱給予港匯一個反彈基礎外，今期有隻醫藥股招股反應理想，故有推升港匯的作用。
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