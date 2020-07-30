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ASM多賺1.17倍 下半年行業審慎

2020-07-30 列印
　　半導體設備供應商ASM太平洋（522）昨公佈截至6月底止中期業績，上半年純利3.89億元，按年大升1.17倍，每股盈利0.95元；中期息每股0.7元，按年減少46%。該公司行政總裁黃梓達在電話業績會中指出，公司位於中國、新加坡、馬來西亞及歐洲等地的生產設施已陸續復工；但鑒於有部份國家疫情仍持續蔓延，加上中美緊張關係又升溫，他對下半年電子及半導體行業前景展望取態審慎。

  期內，ASM太平洋錄得收入77億元，按年增5.9%。其中，半導體解決方案分部收入按年升16.5%，至36.76億元，貢獻總收入的一半。

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