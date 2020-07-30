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任志剛︰美制裁無礙港金融

2020-07-30 列印
　　中美關係持續惡化下，香港成為風暴中心。行政會議成員、金管局前總裁任志剛昨表示，香港作為國際金融中心，與美元掛鈎可吸引外國投資者，聯匯制度運作良好且穩固。至於美國未來或公佈的制裁名單，料對香港金融系統無影響。

  任志剛於團結香港基金論壇上稱，美國未來數月或公佈受制裁名單， 料主要針對個人或機構，包括禁止其在美國投資或使用美元等，而非香港政府，亦不會對聯繫匯率制度採取措施，相信對本港金融體系並無影響。他指，美國背負12萬億美元的國際淨負債，經濟表現亦差，若貿然將金融「武器化」，只會嚴重損害自身利益。

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