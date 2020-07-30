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上半年受累疫情 稻香料蝕逾一億

2020-07-30 列印
　　稻香控股（573）昨日就盈警發補充公告指，預期於截至今年6月底止，上半年將由盈轉虧，錄得虧損約1億元至1.1億元，去年同期則錄得溢利7200萬元，主因收益按年減少介乎40%至45%，以及公司於期內表現不佳的餐廳的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損所致。

　　該公司指出，根據當地政府的要求，自今年1月下旬，公司於內地的所有餐廳已暫時關閉，並於3月開始逐步恢復營業；同時亦對香港個別餐廳的營業時間進行調整。為了適應營運環境的變化，公司透過與第三方電子商務平台的合作，及加強了中國內地及香港外賣和送貨到家服務的銷售。

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