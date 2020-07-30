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家居零售全年盈利增27%

2020-07-30 列印
　　日本城母公司國際家居零售（1373）昨日公佈截至4月底止全年業績，溢利按年增長26.8%，至1.51億元，每股盈利21.1仙。管理層表示，將透過產品多樣化以及發展自家品牌等方法，來應付社會事件以及疫情帶來的影響。

  公司派末期息每股11仙，按年增加22.2%，計及中期息，全年度派息16.5仙，按年上升15.4%。

　　期內，受惠整體同店銷售增長、開設新店及新產品類別增加人流等帶動，公司收入錄得25.42億元，按年上升8.2%。當中，為主要市場的香港收入錄得22.4億元，按年增加8.1%，佔總收入88.1%，同店銷售按年增長4.6%。

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