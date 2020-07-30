中環IFC外望——屈臣氏推跨商戶計劃 儲印花免費換口罩

疫情下社會及各行各業均受到影響，為了鼓勵消費，並振興本港零售及餐飲業，有公司就諗到「方法」，市民能免去搶購抗疫用品、安心外出之餘，又可以刺激顧客惠顧商店，簡直係「一舉兩得」。



屈臣氏集團昨日宣佈，推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台，聯繫全港18區零售及餐飲商戶，提供跨商戶優惠，而集團更將捐出180萬個自家品牌口罩，易賞錢會員若每次惠顧參與商戶消費滿50元，則會獲發口罩電子印花，集齊指定電子印花後，即可免費獲贈「WatsMask WeCare」口罩。



屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，現時對香港社會，尤其是零售業來說，這是一個相當艱難的日子，但相信困難總會過去，所以必須積極向前看，為前路作好準備。



香港電訊下月推網上問診



香港電訊（6823）宣佈進軍健康科技領域，於8月3日推出本港首個網上醫療問診平台「DrGo」，初期會夥拍港怡醫院，為市民提供諮詢服務，同時亦會提供後續藥物、醫生紙及轉介信配送服務。平台每次診金介乎398至450元，包含醫生診症費、由普通科醫生開出的三日標準處方藥，以及一次免費派送服務。



該問診平台初期運作時間為周一至周五早上九時至晚上八時，其後會逐步調整至周一至周日早上八時至晚上八時，公眾假期亦會運作。用戶在預約時須交付一定數額定金，並上傳齊身份證予醫院確認身份，完成診症後繳交尾款即可。平台將在四小時內將處方藥物、醫生紙以及轉介信，送至用戶填寫的指定地址，藥物服用或使用頻率及方法，將會透過平台以錄音方式告知。



香港電訊強調，用戶在預約診症時須拍照上傳身份證，予醫院以確認身份，但完成診症時可選擇不留檔案，於下次預約時再重新上傳資料。



高瞻