美次季GDP創紀錄跌32.9% 經濟奇差 杜指挫225點

受疫情影響，美國第二季國內生產總值（GDP）按季年率初值大幅收縮32.9%，創出自1947年設立紀錄以來最大跌幅，但略優於市場預期的34.1%跌幅。至於今年首季，美國GDP則下跌5%。此外，美國第二季消費者支出初值減少34.6%，亦是歷來最大跌幅。
此外，截至七月二十五日的一周，美國首次申領失業救濟人數有143.4萬人，按周增加1.2萬人，略低於市場預期的144.5萬人。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26313點，跌225點；納斯達克指數收報10587點，升44點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見35.29港元，較香港收市價跌0.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見536.00港元，較香港收市價升1.00港元。
恒指如坐過山車
個別股份方面，石油巨擘荷蘭皇家蜆殼公佈，能源價格與需求大挫，拖累公司今年第二季盈利暴跌八成二，撇除一次性項目和存貨價值變動後，盈利跌至僅6.38億美元。若計及特殊支出及大規模資產減值，第二季淨虧損更高達181億美元，相當於1400億港元。
港股方面，美聯儲局維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾言論立場偏鴿，加上港匯轉強，帶動恒指於期指結算日早段走強，重上二萬五關，最多曾漲314點，高位見25197點，惟午後A股乏力及保險股走樣，拖累大市掉頭急挫，恒指如坐上過山車，一度下滑267點，低見24616點，尾市跌幅收窄，全日波幅581點，收報24710點，回吐172點，大市成交增至1283億元。