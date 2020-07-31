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金管46.5億接美元沽盤

2020-07-31 列印
　　港匯近期再度呈強，再加上美國聯儲局一如市場所料維持寬鬆，港匯昨日觸及7.75強方兌換保證，金管局昨日兩度入市，向市場合共沽出46.5億元，為相隔3周後再度承接美元沽盤，該局自4月以來已先後入市31次。銀行體系總結餘將於下周一（8月3日）升至1849.06億元。

　　港匯升勢稍歇僅不到3周，就再度轉強，繼續於7.75附近徘徊，金管局昨日兩次入市，分別向市場注入31億及15.5億元；自4月以來，已有超過1100億港元流入港元體系。截至昨晚8時，港匯報7.7502。

        美國聯儲局最新議息會議結果符合市場預期，將基準利率維持於貼近零息水平，並誓言將動用所有工具支持經濟。金管局表示，聯儲局於未來一段時間內較大機會維持政策利率於接近零水平，以支持美國經濟復原及維持市場暢順運作。
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