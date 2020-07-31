渣打稅前盈利減逾兩成 傳重啟裁員數百人大計

渣打集團（2888）中期成績表昨日放榜。今年上半年受累於信貸減值大增逾5倍，除稅前基本溢利按年下跌25.07%，至19.55億美元，除稅前法定溢利則跌32.6%，至16.27億美元（約126.91億港元），惟稍勝預期，其香港股價於中午公布業績後，一度走高，但倒跌收市，倫敦股價更弱，曾跌4.7%。渣打收入前景黯淡，唯有壓縮成本，市傳該集團將重啟為數幾百人的裁員計畫。



渣打香港股價一度衝上44.15元，升1%，尾市後勁不繼，收報41.8元，跌1.9%。倫敦股價跌勢更明顯，最低跌至400.7便士，折合港幣40.39元，香港時間晚上7時許報403.2便士，跌4.1%。



研轉型或重組業務



外電報道，渣打將開始新一輪的裁員，重啟新冠肺炎疫情爆發時暫停的裁員計畫，並已擬定了數百名人的裁員名單。截至6月底，渣打共有85389名員工，較去年底增加991名。大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正昨日回應時稱，不評論傳聞，並稱年初曾承諾不會作出與疫情相關的裁員行動，至於任何有關轉型或重組的業務模式都會研究，並致力將全年的支出控制在100億美元以下。他重申該集團將在大灣區增聘1600人。



香港方面，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，現時港區人手維持約6000人，仍在招聘人手以支持香港業務發展。上半年渣打信貸減值按年急增5.16倍，至15.67億美元，期內純利大減35%，至8.16億美元。洪丕正指，由於集團已作大幅撥備，若經濟情況在未來幾個月沒有顯著惡化，預期下半年減值將低於上半年。渣打於期內，經營收入按年升4.6%。淨息差按年收窄26點子，至1.4%，次季按年收窄39點子，至1.28%。洪丕正指，這主要受減息影響，由於港元拆息向下，料利率仍會低企，令淨息差受壓。



