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太航蝕兩億美元 料下半年貨運改善

2020-07-31 列印
　　疫情沖擊貨運行業，太平洋航運（2343）昨公布截至6月底止，上半年錄得虧損2.22億美元，每股虧損4.77美仙，不派中期息；而去年同期盈利821.7萬美元。該公司表示，仍難以預測疫情何時能全面受控，但觀察到近幾個月貿易及貨運詢價有所上升；隨着中國經濟活動顯著恢復，多國亦陸續放寬封鎖措施，他預計下半年貨運貿易市況將有改善。

        期內，太平洋航運錄得營業額6.81億美元，按年下跌11.17%。該公司解釋，期內就小靈便型干散貨船船隊作出逾1.98億美元的一次性非現金減值，拖累上半年錄得虧損。



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