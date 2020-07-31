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百威中期少賺七成

2020-07-31 列印
　　去年9月上市的百威亞太（1876）昨日公佈，截至今年6月底止中期業績，溢利1.85億美元，按年下跌69.5%；每股盈利1.4美分，期內不派息。

  該公司聯席主席兼首席執行官楊克表示，中國市場於第二季反彈，內地市場於5、6月的銷售錄得中位數增長，但由於疫情仍有不確定性，故目前難以預測下半年的銷售表現。期內，若以正常化溢利計算，股東應佔溢利為2.22億美元，按年下跌65.9%；收入則按年下跌23.5%，至25.75億美元。若單計第2季收入下跌10.2%。



        

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