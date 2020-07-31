泰格孖展認購913億 超額接近154倍

繼藥明康德（2359）及康龍化成（3759）後，第三隻中港兩地上市的臨牀合同研究組織（CRO）企業泰格醫藥（3447）昨日止孖展，最後一日孖展認購仍然錄得逾270億元進帳。本報綜合多家證券商數據，泰格醫藥合共錄得912.54億元的孖展認購，以公開發售部份集資最多5.89億元計算，超額認購接近154倍。



底架孖展當中，耀才證券第三日再借出82億元，三日合共借出220億元孖展，而輝立再增25億元合共借出211億元孖展，富途及信誠三日分別借出138.55億以及80億元。市場消息指，國際配售部分亦提早於昨日下午5時關簿，據悉目前該部分已經錄得數倍超額認購。



物美科技料年底來港上市



據路透旗下《IFR》報道，泰格醫藥將會以招股價上限100元定價。以昨日泰格醫藥A股收市價107.28元人民幣計算，若港股最終以上限100元定價，港股定價仍較A股折讓15.8%。



M另外，有本地媒體指，早前市傳退市後再度赴港上市的中國零售集團物美科技，已經就上市選擇高盛、中信里昂以及招銀國際安排上市計畫，據悉公司計畫最少集資100億元，並會加快上市步伐，希望能於今年底前上市。



物美科技的前身物美商業早在2003年已在香港創業板上市，2011年轉至主辦上市，而2015年物美控股提出全面私有化，美股作家6.22港元，物美商業自此退市。而公司於去年與德國零售批發超市麥德龍合作，成立合資公司麥德龍中國，本月完成收購後持有麥德龍中國80%股權。



而上市計畫暫緩的人臉識別技術公司曠視科技聯合創始人兼CEO印奇，於公司溝通會上回應上市時指，上市是手段而非目的，公司目前現金流充足，並不急於計劃上市。



