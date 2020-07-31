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九置半年盈轉虧蝕44.5億

2020-07-31 列印
　　本地疫情嚴峻，零售及酒店業仍全面受壓。九龍倉置業（1997）上半年由盈轉虧，蝕44.5億元，主要因投資物業重估錄得虧損73.5億元，九置去年同期賺69.89億元；今年中期基礎淨盈利為38.44億元，按年減少25.8%。每股基本虧損1.47元，仍派中期息每股0.78元，派息按年大減約3成。九龍倉置業主席吳天海昨日表示，現時營商環境非常不利，強調該集團於上半年已為租戶提供逾10億元的租金寬免，並非小數目，指「業主不能單方面拯救地球」。九置昨公布，截至今年6月底止中期業績，收入按年減少20.3%，至67.8億元。旗下商場期內收入及盈利均下跌。　　

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