恒隆地產期內收入微跌0.5%，至41.84億元，主要是香港業務收入跌5.3%，至19.07億元所拖累，當中銅鑼灣商舖組合出租率跌7個百分點至92%。盧韋柏強過調，自去年10月起已為本港商戶提供寬減措施，現時每個星期都會檢視情況，又指不會一刀切減租，而是因應個別情況而定。他稱，因香港有不同類型的租務資產組合，冀可降低整體投資物業收入的影響。
恒隆中期少賺11%
恒隆地產期內收入微跌0.5%，至41.84億元，主要是香港業務收入跌5.3%，至19.07億元所拖累，當中銅鑼灣商舖組合出租率跌7個百分點至92%。盧韋柏強過調，自去年10月起已為本港商戶提供寬減措施，現時每個星期都會檢視情況，又指不會一刀切減租，而是因應個別情況而定。他稱，因香港有不同類型的租務資產組合，冀可降低整體投資物業收入的影響。
限一枱兩人 褪軚息民憤 早午堂食今開餐
全日禁堂食引發民怨，昨天第二日施行，大批市民仍在街邊用膳，政府承認措施為市民帶來困難，撥亂反正，今日起准飲食業重開早午堂食，規限一枱二人，食客人數亦不得超出座位總數一半。政務司司長張建宗對工會稱，見市...
2020-07-31
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主政台灣十二年 前總統李登輝逝世享年98
台北榮民總醫院於七月三十日宣佈，已住院近半年的前總統李登輝於晚間七時二十四分過世，享壽九十八歲。自周二晚已傳出其健康不穩的消息，多位要人和親友都遠道而來探望，而總統蔡英文二十九日更表示，希望眾人為李登...
2020-07-31
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梵高名作場景與明信片相近
梵高名作《樹根》，是梵高於一八九○年死前所繪畫的。長久以來，其繪畫地點一直成疑。不過近日一張百多年歷史的明信片，有望可以解開答案。 據了解，該明信片內的地點是巴黎東北約二十七公里的小鎮瓦茲河畔歐韋。這百年明信片內的景物正正是一個推住單車向前走的人，在徐徐前行。而明信片拍攝到路旁的道路上的樹木分布和當時樹根生長情況。經對比後，相信就是梵高所畫的樹根，而該地點距離梵高中槍死亡的旅館只有一百五十米。 有媒體引述據荷蘭梵谷博物館（Van Gogh Museum）的專家亦表示，梵谷經常經過這個地點，因為他要「前往他生前最後一星期描繪的奧維城堡（Chateau d'Auver...
2020-07-31
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屋苑頻錄市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣碧海藍天5座低層A室，面積577方呎，三房間隔，原叫價1050萬，議價後以998萬易手，呎價17296元，據了解，...
2020-07-31
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美次季GDP創紀錄跌32.9% 經濟奇差 杜指挫225點
美國今年第二季的GDP創出有紀錄以來最大跌幅，最新就業數據亦欠佳，消息令美股杜指早段曾大跌547點，見25992點，跌幅約2%；標普指數早段跌1.67%，至於納斯達克指數則跌1.24%。 受疫...
2020-07-31
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麥巴比替身支援尼馬 法聯盃飲「聖」
巴黎聖日耳門早前雖然奪得法國足總盃，但有鋒將基利安麥巴比勇戰受傷。早前正式收購的射手莫路伊卡迪隨即毛遂自薦，今晚聯賽盃決賽跟尼馬聯手，有力領軍大勝里昂，連續兩戰在聖但尼法蘭西體育場捧盃，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨3:10直播） 繼在腰斬的法甲封王後，聖日耳門上周五在聖但尼法蘭西中立場1:0小勝聖伊天，再贏足總盃。然而，麥巴比期間足踝外側韌帶拉傷，至少要休息三周，此子今季各賽事貢獻廿九球和十八次助攻，其缺陣無疑令這支班霸爭取本土三冠王蒙上陰霾。 聖日耳門勝在人才濟濟，伊卡迪可頂替麥巴比。這名阿根...
2020-07-31
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地道體驗 美食紛陳
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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放養式教育 仔女出街狂跳碌梳化 陳茵媺拒做「虎媽」唔打唔鬧
「模範夫妻」陳茵媺（Aimee）和陳豪（阿Mo）自小於外國成長，所以湊仔方式都好「西化」，即採取「放養教育」，讓子女多接觸外界、自由發展。好似日前Aimee就帶大仔Aiden和二仔Nathan去行山，...
2020-07-31
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社論——疫情嚴峻 WFH愈多愈好
本港連續九天的新冠肺炎確診個案均逾百宗，更迭創新高。內地專家鍾南山警告，香港出現社區爆發，若不想病人以幾何級數暴增，本港應盡快全民「大篩查」。港府要認真研究全民檢測的可行性，在未有定案之前，另一個抗疫的選項，是鼓勵各行各業讓更多僱員在家工作，只要大多數人足不出戶，就可以大幅減少市面人流，阻截病毒人傳人。 連續七個月的疫情，迫使港人面對生活的新常態，職場多了人留家工作，即全球都流行的WFH(Work From Home)。由第一波疫情開始，港府率先安排非緊急公務員留家工作，一度起帶頭作用，有不少公司跟隨。隨著第三波疫情愈演愈烈，留家工作更形迫切，原因是不明的病例正在上升，在過...
2020-07-31
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馬場浮世繪——無限大贏薩塞克斯錦標
英國光榮古活賽期第二天賽事，重頭戲為整個賽期裏最重要的一級賽薩塞克斯錦標，結果臨場大熱門，賽前五戰全勝的應屆愛爾蘭二千堅尼盟主Siskin，以及應屆英國二千堅尼冠軍「佳明驥」雙雙挑戰年長馬失敗，分別跑得第三和第四，反而由練馬師卓浩年訓練，騎師高俊誠策騎的四倍次熱門馬「無限大」後上擊敗早前在女皇安妮錦標擊敗牠的「大競賽場」勝出。今次是練馬師卓浩年自○六年Sir Percy贏出葉森打吡之後，再贏出一級賽，而「無限大」贏出今場後，將自動獲得十一月七日美國堅蘭馬場舉行的育馬者盃一哩賽出賽資格。 馬場浮世繪
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