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恒隆中期少賺11%

2020-07-31 列印
　　恒隆地產（101）上半年基本純利按年跌10.8%，至19.89億元，主要受香港零售業拖累。受疫情影響，期內恒隆地產錄得46.42億元物業重估虧損，較半年前少2%，亦導致其轉蝕25.37億元，而去年同期純利為35.16億元。

        恒隆地產期內收入微跌0.5%，至41.84億元，主要是香港業務收入跌5.3%，至19.07億元所拖累，當中銅鑼灣商舖組合出租率跌7個百分點至92%。盧韋柏強過調，自去年10月起已為本港商戶提供寬減措施，現時每個星期都會檢視情況，又指不會一刀切減租，而是因應個別情況而定。他稱，因香港有不同類型的租務資產組合，冀可降低整體投資物業收入的影響。



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