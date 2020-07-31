中環IFC外望——國藝擬換股購康宏環球

國藝娛樂（8228）擬以換股方式全面收購康宏環球（1019），國藝主席冼國林昨在線上記者會上表示，疫情「照妖鏡」下，此前單一的影視城業務風險較大，是次收購康宏環球將助推國藝擴展數字金融板塊業務，以減低此前單一業務的風險。



冼國林續指，康宏具備龐大銷售網絡，可有助公司未來銷售影視文化類金融產品、影視門票等，帶來協同效應。但雙方協商仍在進行中，暫不便透露具體進度、收購作價等細節。



康宏環球自2017年底起停牌，至今仍未復牌。冼國林稱，康宏近兩年在新管理層改革下，營運水平及財務狀況已有所改善，看好康宏資產價值及前景，因而提出收購。



冼國林還稱，此次以換股方式提出收購不會對公司造成財務壓力。國藝昨早復牌不久又再停牌，並於收市後發佈公告稱，因聯交所初步表示潛在要約可能構成反向收購；國藝董事會正在處理聯交所的顧慮，目前仍在與康宏董事會討論潛在要約的更多細節。國藝申請今早復牌。



WeLab開業 定存年息達4.5厘



匯立銀行（WeLab Bank）昨日正式開業，為繼眾安銀行及天星銀行後第3家正式加入市場的虛擬銀行。該行推出年利率高達4.5厘的定期存款產品「GoSave」，以及現金回贈高達8%的Dedit Card；其行政總裁謝學海表示，計劃今年底前推出貸款產品。



謝學海表示，集團多個業務於3至5年內達到收支平衡，希望虛銀亦如是。匯立銀行4月底啟動試業，目標客戶2000個，但該行替任行政總裁李家達表示，最終有超過10倍的客戶感興趣，屬超額完成任務；至於開業後的客戶目標，則期望愈多愈好。



該行正式開業後，推出兩款產品。匯立表示，「GoSave」符合「普惠金融」概念，最低僅需10元就可以參與，參與人數愈多，利率便愈高，年利率最高可達4.5厘；後續則會根據市場利率情況再作調整。



高瞻