港股七月未翻身 全月僅升168點

恒指在「七翻身」高低波幅達2255點，但最終較六月只升168點。恒指昨日收跌115點，報24595點，兼跌穿50天線（24678），大市成交略降至1192億元。



A股則反覆向好，上證指數重上3300點，昨日收報3310點，升0.71%，七月合計累升10.9%。深成指數昨日收報13637點，揚1.27%。



資金繼續流入本港，港匯持續在7.75強方兌換保證水平徘徊，金管局昨日買入美元沽出11.63億港元，銀行體系結餘將於下月4日增至1860.68億港元。



傳抖音來港 港交所升2.1%



有傳「抖音」母企字節跳動旗下的中國業務考慮在本港或上海上市，港交所（388）逆市彈2.1%，收報370.2元。藍籌股個別發展，石油股中海油（883）挫2.84%，收報8.2元，為跌幅最大藍籌股；下周一公佈業績的滙控（005）再失守35元關口，下滑1.96%，收報34.95元。



恒生科技指數收升54點，報7155點，「ATM」個別發展，騰訊（700）降0.19%，收報534元；阿里巴巴（9988）揚0.49%，收報246元。



恒大（3333）昨午公佈，指集團擬分拆物管業務在港獨立上市，股價造好，上漲0.93%，收報21.75元。同時也帶動其他內房股向好，已遞交上市申請的合景悠活，其母合景泰富（1813）飆9.7%，收報13.8元；世茂集團（813）旗下的世茂服務，6月也已遞交上市申請，股價升0.46%，收報32.85元。



證監：《國安法》影響股市



大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，8月市況或如6月呈現「慢升急跌」格局，波幅為24300至25900點之間，短期上升阻力為25300點水平。



另外，證監會發表《環球及香港證券市場半年回顧》，當中提到《港區國安法》頒佈為港股的不明朗因素之一。證監會提到，《港區國安法》頒佈後，澳洲、加拿大及英國發出聯合聲明，表達他們的關注，而中國則警告可能會針對外國干預，而採取反制措施。加上本港去年中出現的政治動盪重燃，均令到投資者信心持續脆弱，並對本地經濟愈來愈感到憂慮。



