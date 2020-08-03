信貸損失激增 政治拆局惹關注 滙控次季料稅前少賺六成

滙控（005）今午公佈中期業績，據其內部綜合十多間證券商預測平均數字，該集團第二季列帳基準除稅前利潤，按年大跌60.28%，至24.6億美元（約190.7億港元）；以此推算，上半年稅前利潤預測為56.89億美元（約440.9億港元），按年跌54.15%，主要受撥備大增拖累。惟市場認為，大家更關注滙控如何拆解現時身陷的政治風波多於業績。



滙控綜合券商對其季度業績平均預測顯示，第二季預期信貸損失料為26.64億美元，按年大升3.8倍，但按季減少約12%；季內經調整稅前盈利料為29.35億美元，按年減少52.4%。



以此推算，滙控上半年預期信貸損失預計為56.9億美元，按年勁升3.99倍；期內經調整稅前盈利則料為59.77億美元，按年減52.25%。



分析料明年派息無望



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，在疫情重創全球經濟情況下，市場基本上不會對滙控業績抱有期望，惟滙控早在首季已大做撥備，隨著多國陸續復工、復課，以及各地政府推出的紓困措施，估計下半年撥備會較上半年少。他又料，滙控明年也無望恢復派息，因受制英國監管，預期其股價將繼續低殘。



摩通：港業務前景受壓



摩根大通發表報告指，今年以來港元拆息下跌約240個基點，料滙控淨利息收入指引會有下行風險，預測其淨利息收入今明兩年將分別跌8%及5%。另外，本港爆第三波疫情，收緊社交限制，同時中美緊張關係升級，令宏觀情況惡化，故滙控香港業務盈利前景，將會承受極大壓力。



摩通又指，雖然滙控加緊重組，但相信滙控依賴大中華地區來支持股本回報率低企的環境銀行業務策略，將令其估值持續受壓。鑑於撥備情況及風險加權資產信貸轉移，估計滙控未來將出現低派息風險，華為事件亦可能成為滙控揮之不去的潛在風險。



滙控捲入華為事件及撐《港區國安法》的政治風波，至今仍在發酵，並成為中西方角力磨心。



市場人士相信，投資者冀滙控能在是次業績會上，就近期因華為事件續被內地官媒狙擊，以及可能會被美國制裁機會，發表更多拆解今次困局的訊息，尤其是滙控受英國監管，賺錢重心則在中港兩地，並講解今後核心市場業務會否受影響。



