澳門賭牌後年屆滿 美博企或成貿戰磨心

澳門六大賭牌於2022年屆滿，但當局未公佈續牌方案，市場憂慮在中美貿易戰，加上近期緊張關係升溫下，美資博企或未能順利續牌。有業界人士指，最壞情況為三間美資企業均喪失續牌，美資賭牌或成為貿易戰籌碼之一，相反中資博企獲續牌機會則較大。



澳門政府於去年三月批准延長澳博控股（880）及美高梅中國（2282）賭場牌照至2022年6月，與另外4間博彩公司牌照到期日看齊，以一併處理所有博企的續牌申請。目前澳門有「3主3副」合共6個賭牌，但續牌事項到目前仍未有定案。



實德環球（487）副主席兼執行董事馬浩文表示，雖然政府至今仍未透露未來賭牌的處理方案，但現時市場上的複雜性較大，中美關係有暗湧，貿易戰形勢仍未明朗化，倘若中國全面檢測美國在華企業時，對美資博企始終會有隱憂。



對於市場憂慮最壞情況為三間美資博企不獲續牌，馬浩文指，個人認為有可能發生，美資賭牌有機會成為貿易戰談判的籌碼，但同時他預計當局會發放更多賭牌，或「一場一牌」的可能性。



另一方面，他認為中資博企未來獲得續牌機會較大，除了中美因素之外，由於澳門較為保護當地人的營商環境，例如澳門工程等，外資公司必須與本地公司合作才可投標，條款較為保障當地人。



傳須引本地投資者



有業界人士指出，澳門賭企續牌一事，遲遲未有詳情，其中一個傳聞是要增加澳門投資者在澳門賭企的參與，或增加澳門人士在董事會的佔比，亦有傳外資續牌時，須引入澳門的投資者，因為當局認為，澳門賭企如有盈利，往往會派發予海外投資者，並非把資金會繼續投資澳門建設，故希望引入更多澳門投資者，令董事會有更多不同的聲音，讓澳門這個「東方拉斯維加斯」，繼續在澳門建設，繼續發光發亮。



