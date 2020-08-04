微軟蘋果等領軍飆升 科技股造好 納指破頂

美國新型肺炎病例單日增幅放緩，刺激投資者信心，帶動美股周一上升。杜指早段報26681點，升253點；稍早時高位見26707點，升幅達到278點。標普500指數報3297點，升26點；納指報10898點，升153點，盤中曾升162點，見一年新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26664點，升236點；納斯達克指數收報10902點，升157點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見33.58港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見537.73港元，較香港收市價跌1.27港元。



微軟稱繼續就收購TikTok進行磋商，股價飆升逾4%，蘋果也躍高超過3%，藥廠默克（Merck）都攀升逾3%，帶動美股上揚。



美疫情增幅放緩



據約翰霍普金斯大學統計數據，美國累計確診病例達466萬宗，雖然單日新增確診仍超過4.7萬宗，但增幅幾乎創下1個月以來最低水平。



最新一輪的美國紓困法案陷入膠着，兩大黨議員在法案條款上的協商處於停滯，主要問題在於對失業紓困規模的意見，民主黨希望持續進行大規模紓困；然而，共和黨偏好較小規模的方案，並計劃尋求下調每周額外失業金至200美元或原本薪金的70%。



滙控恒生拖累港股挫137點



大笨象滙控（005）中期業績遜預期，股價跌穿海嘯價33元，低見32.95元，旗下恒生銀行（011）業績也不對辦，派息減逾三成，兩股齊齊推低大市，恒指8月開局走弱，低開低走，一度急跌344點見24250，創6月29日以來新低，其後收窄跌幅於24400水平反覆拉鋸，收造24458，跌137點，跑輸一眾亞太區股市，三日則累插425點；國指一萬點關失而復得，收造10033，微跌6點；成交略增至1304億元。



本地藍籌股拖低大市，滙控插4.44%收報33.4元，拖累大市跌近100點；恒生挫2.87%收報118.4元；兩銀行股分別成為最弱勢藍籌頭兩位。



恒生科技指數高見7311，創推出後新高，最後收升1.92%，造7292。「ATMX」中的美團（3690）表現最為突出，收漲4.53%報200.6元。另外，比亞迪電子（285）高見29.8元創新高，收飆8.47%報29.45元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，滙控跌穿海嘯價，管理層對集團的展望和對策，反映他們均看不透集團前景，甚至並不太樂觀。



不過，只要A股及股王騰訊繼續強勢撐住，投資者或於24400水平入貨作短線炒作博反彈。同時，勸勉投資者目前滙控僅可作短期炒作，不宜長線持有，他認為連本港銀行亦不應該沾手，以防日後有機會被陷入中美金融戰漩渦。