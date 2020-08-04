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港鐵奪深圳13號線 涉49億人幣

2020-08-04 列印
　　港鐵（066）昨日公佈，其全資擁有的港鐵技術諮詢（深圳）牽頭，夥拍中鐵電氣化局，獲得深圳市軌道交通13號線公私合營項目中標通知書。

  港鐵表示，是次公私合營項目將涵蓋車輛、信號及自動售檢票系統等機電設備及舖軌工程，總投資額約49.1億元（人民幣，下同），將以貸款及股本形式投資。

　　港鐵指出，下一步將與深圳市政府簽署協議，項目投資、建設及營運期為30年。是次公私合營項目會由新成立的合資公司投資經營，而港鐵技術諮詢與中鐵電氣化局分別佔該合資公司的83%及15%股權，其餘2%權益將由深圳市政府的附屬公司持有。

　　至於13號線的土建工程部份，則由深圳市地鐵集團有限公司負責出資建設。
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