滙控半年稅前利潤挫 倫敦股價穿海嘯價

滙豐控股（005）今年上半年撥備水平遠超預期，按年急增逾五倍至65.58億美元，拖累中期列帳基準除稅前利潤大跌逾六成半至43.18億美元（約336.8億港元），次季盈利更跌八成二，遜市場預期。管理層因應最新形勢已將全年撥備預測上調至最多達130億美元。



滙控昨中午公佈業績後，香港股價狂插，一度低見32.95元，跌達5.7%，收報33.4元，跌4.4%。倫敦股價沽壓持續，再穿海嘯價，最多跌6.6%，最低見319.45便士，拆合港幣32.34元，較香港收市再低3.2%。



今年沒裁員目標人數



上半年滙控收入受壓，以列帳基準計，按年跌9%至267億美元，加上預期信貸損失升幅驚人，令中期盈利表現比預期更差，期內純利跌七成七至19.77億美元。單計第二季，滙控稅前盈利為10.89億美元，按年跌八成二；收入按年跌近一成三；預期信貸損失按年激增5.9倍至38億多美元，按季則再升兩成七。



滙控將加速轉型計畫及執行額外的成本控制，以減輕收入所受壓力。行政總裁祈耀年在電話會議中表示，集團上半年減少了4000人，但並無今年裁員的目標人數，而三年裁減3.5萬人的方向不變。



集團財務總監邵偉信指，明白股息的重要性，亦期望盡快恢復派息，但未來六個月仍有很多不確性，要再看明年的情況，故有待公佈全年業績才更新派息政策，英國當局現階段只示意今年底前不可派息，而沒阻止派全年度股息。



集團正大舉重組，擬出售歐美業務，祈耀年稱，美國業務的轉型進度理想，現已結束了逾半的網點。



滙控最新將今年的預期信貸損失預測上調至介乎80億至130億美元，至於集團全年的預期信貸損失最終落在甚麼水平，祈耀年指要視乎疫情的影響。滙控原預計全年預期信貸損失介70億至110億美元。



