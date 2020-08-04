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恒生半年少賺三成 派息減32%

2020-08-04 列印
　　恒生銀行（011）昨公佈中期業績，期內純利為91.43億元，按年大跌33%。第二次中期息為每股0.8元，上半年合計派息每股1.9元，按年倒跌32%。該行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，派息政策主要視乎盈利、監管要求及市場情況等，而監管機構亦望銀行保留足夠資本；該行會密切留意情況發展，希望未來可有更好的派息。

　　鄭慧敏表示，該行財務表現主要受累於淨利息收入及淨利息收益率減少、保險業務收入下跌、預期信貸損失增加，以及物業重估出現淨虧損。今年上半年，恒生除稅前溢利按年跌33%，至106.19億元；每股盈利減34%，至每股4.64元。



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