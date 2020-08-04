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信義光能多賺48%　海外需求復甦

2020-08-04 列印
　　太陽能玻璃生產商信義光能（968）昨公佈，截至6月底止上半年純利14.06億元，按年大增47.6%，每股盈利約17.4仙，派中期息8.5仙。

  該公司行政總裁李友情在電話業績會上稱，現時太陽能玻璃產品市價已較第二季回升近10%，隨着國內光伏裝機量上升，以及海外市場需求恢復，未來玻璃價格走勢將受正面支撐。

　　期內，信義光能錄得總收益46.23億元，按年升15.6%。其中，太陽能玻璃業務收入按年升19.3%，至34.9億元。受益於玻璃產品銷量增加，售價上升，以及生產效率提升，期內純利按年大增47.6%。

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