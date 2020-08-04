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農夫山泉月中「闖關」擬籌78億

2020-08-04 列印
　　有內地媒體報道，今年4月遞交上市申請的中國包裝飲用水及飲料企業農夫山泉，計劃在本月中旬「闖關」，尋求通過港交所（388）聆訊，目前預料9月能在主板掛牌上市，初步計劃集資約10億美元（約78億港元），中金及摩根士丹利為獨家保薦人。

　　將於本周五上市的泰格醫藥（3347）亦最終敲定定價，為招股價區間上限100元，若以昨日其A股收市價106.52元人民幣計算，H股招股價仍有折讓15.4%，早前市傳該股公開發售部份凍資約2400億元。

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