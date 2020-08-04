九倉中期盈轉虧17.4億

物業銷售受阻，九倉（004）中期盈轉虧，蝕17.4億元，期內香港發展物業作減值撥備29億元，導致錄得基礎淨虧損11.3億元。九倉中期息少派20%，至0.2元。該公司主席吳天海表示，近年內地項目回報不及香港，故目前會選擇更多香港的投資機會。他又表示，未來如有新計劃，會傾向與會德豐合作。



該公司於期內收入減少31.2%，至55.5億元，主要是內地收入跌34.7%所拖累，但內地已簽約銷售額仍增24%，至80.6億人民幣。吳天海表示，首季物業銷情因疫情而陷於停頓，至次季積極轉好，但仍落後，他期盼下半年「追到幾多得幾多」，全年150億元人民幣目標不變。而香港收入則跌3.4%至15.7億元。



吳天海表示，過去一年多已暫停增購內地土地儲備，主要由於內地政策壓抑樓價，影響回報，故現將目光轉移至香港尋求投資機會。



