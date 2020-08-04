中環IFC外望——推六款新能源車 恒大健康急升3.6%

距中國恒大（3333）旗下恒大健康（708）宣佈更名為「恒大汽車」僅一周，恒大汽車即大動作。恒大健康昨在上海、廣州同步發佈「恒馳」首期6款新能源汽車，而香港亦鋪天蓋地賣廣告，為恒大汽車恒馳造勢。恒大健康昨日股價漲3.6%，收報37.05元，較6月初股價大漲近4.8倍，市值已突破3200億元。



此次亮相的「恒馳」車型共6款，包括轎車、MPV（多用途汽車）、SUV（運動型休旅車）等乘用車類別。恒大健康稱，將積極推進生產計劃，盡快推出「恒馳」上市，以把握新能源汽車的快速發展機遇。



恒大早在2018年就宣佈跨界造車，此後收購動作頻頻，先後收購瑞典電動汽車公司NEVS、乘用車輪轂電機公司英國Protean、動力電池企業卡耐新能源等，以快速佈局新能源汽車產業鏈。恒大主席許家印去年曾提及恒大汽車的發展目標，稱要力爭在3至5年內成為「世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團」。



字節跳動洽科企談TikTok合作方案



字節跳動傳與微軟續協商出售TikTok的事宜，內地媒體報道，TikTok母公司字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴近日向員工發內部信，指正嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，以確保TikTok能繼續服務美國用戶。



他又說，公司還沒有完全決定最後的解決方案，市場的關注和傳言或會持續一段時間。



張一鳴在內部信指出，過去幾個月，公司遇到很多挑戰，目前TikTok美國業務面臨被美國外資審議委員會（CFIUS）強制要求出售的可能性，或因行政命令在美國被封禁。現時地緣政治和輿論環境愈來愈複雜，在部份市場面對的外在壓力較大，過去幾周參與應對的團隊一直晝夜輪轉，爭取最好的結果，很多細節還不能在大範圍內說。



他透露，在尋找解決方案時，考慮了3個方面，包括TikTok是全球用戶的社區，會竭力保護其獨特存在；團隊TikTok吸引了很多人加入，會把團隊利益和發展作為重要考慮；以及將公司發展成為優秀的全球化企業。



高瞻