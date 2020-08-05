納指續創歷史新高 杜指升164點 金價破2000美元

投資者關注美國抗疫紓困政策可否順利推出，市場觀望氣氛濃厚，美股穩中向好。美股杜指早段曾升103點，見26767點；標普500指數升5點，報3300點，惟納指在早段創新高後倒跌。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26828點，升164點；納斯達克指數收報10941點，升38點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見33.96港元，較香港收市價升0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見547.94港元，較香港收市價跌2.06港元。



據外電報道，美國民主黨國會議員與白宮官員就紓困法案談判，尚未有成果，民主黨眾議院議長佩洛西，與財長努欽各自率領團隊，將在周二繼續商討。消息指，白宮正研究假如未能獲國會開綠燈，總統特朗普可否自行延長失業救濟及保護租客等多項措施。



美國民主黨眾議院議長佩洛西周一表示，白宮和民主黨領袖在新一輪紓困方案談判中取得一些進展，但仍有問題需要解決。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，雙方在疫情期間為學校提供資金方面獲得進展，但在國家及地方援助，以及失業補貼方面仍陷僵局。



美觀望紓困談判



另外，紐約期金收市升近2%，企於二千美元關之上。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司2021美元，升34.7美元，升幅1.75%。



美國總統特朗普早前表示，將自9月15日起禁用中國短片平台TikTok，允許微軟在內等美國企業，在限期前買下TikTok，並稱若收購順利完成，促成這筆交易的美國政府，應從中獲取一部份交易款項。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）受訪時表示，微軟收購TikTok並不恰當，考慮到中國與TikTok關係，若微軟考慮收購TikTok，應該自中國撤資。



科技股熱炒 港股升488點



港股方面，科技股受市場資金追捧，令恒生科技指數再創高峰，帶動恒生指數大幅抽升，連環突破50天線（24722）及10天線（24799），周一捱沽的滙控（005）也拗腰回升。恒指收報24946點，升488點，大市成交總額增至1459億元。



英皇證券研究部聯席董事陳錦興認為，市場逐步消化不明朗因素，同時投資者憧憬大型科技股「染藍」，預料大市尚有力向上挑戰25500點。