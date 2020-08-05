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港匯趨強 金管沽12億港元

2020-08-05 列印
　　港匯繼續強勢，昨日再度觸及7.75強方兌換保證，金管局隨後向市場沽出11.63億港元。自四月以來，金管局先後入市33次，銀行體系總結餘將於周四升至1872.36億港元。市場人士認為，新股來港上市，帶動資金持續流入本港市場，料總結餘將突破2000億港元。

　　港匯曾於七月中下旬略有轉弱，但隨後迅速回到7.75附近；昨日則於7.75至7.7507區間波動。自四月以來，金管局已向港元體系注入合共逾1132億港元。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，下半年將有更多新股赴港上市，加上季結等因素，或支撐港元繼續觸及7.75強方兌換保證，料銀行體系總結餘於未來數月，可升至2000億港元水平，1個月拆息則跌至0.2厘水平。
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