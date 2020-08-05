港匯趨強 金管沽12億港元

港匯曾於七月中下旬略有轉弱，但隨後迅速回到7.75附近；昨日則於7.75至7.7507區間波動。自四月以來，金管局已向港元體系注入合共逾1132億港元。
華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，下半年將有更多新股赴港上市，加上季結等因素，或支撐港元繼續觸及7.75強方兌換保證，料銀行體系總結餘於未來數月，可升至2000億港元水平，1個月拆息則跌至0.2厘水平。
新冠肺炎襲港七個多月，近日兩個街市爆疫，令人擔心出現類似武漢華南海鮮市場的疫情。紅磡及土瓜灣兩個街市分別有十人及兩人染疫，大部份是魚檔魚販。專家到兩個街市調查，疑有確診者帶病毒入內，病毒殘留在水或冰上...
2020-08-05
內地對青少年使用手遊有更多的關注。內媒報道指，自本月一日起，內地App store發生了大規模下架事件。 據統計，單在本月一日一晚，App store累計下架了超過三萬款手機App，其中近九成是App store執行新規下架的無版號遊戲，累計二萬七千多款，且數字還在持續上升中。相關數據顯示，單是iOS系統最終受到影響的遊戲可能超過五萬款。報道認為，等於宣告內地iOS遊戲行業的重新洗牌。 事件主因是在上月初，蘋果曾向部份遊戲開發商表示，若APP無法在七月三十一日前，提交「版號」訊息，以繼續在App Store中國區上使用。
2020-08-04
美國總統特朗普昨日宣佈，容許包括微軟等美國公司收購中國短片分享程式「抖音」海外版TikTok，但交易大部份金額要撥入美國財政部，最後期限為九月十五日，否則之後會禁止TikTok在美運作。 在北京，外交...
2020-08-05
東半山司徒拔道為港島著名豪宅地段，由於地勢較高，景觀普遍開揚，不少名人擇居於此。是次為大家精選的3房1套放盤，實用面積2090方呎，全屋採淺色裝潢，擺放有木製傢俬，並置有不少盆栽，感覺典雅柔和，客廳外...
2020-08-05
投資者關注美國抗疫紓困政策可否順利推出，市場觀望氣氛濃厚，美股穩中向好。美股杜指早段曾升103點，見26767點；標普500指數升5點，報3300點，惟納指在早段創新高後倒跌。 杜瓊斯工業平均...
2020-08-05
歐洲四大聯賽剛完成，歐戰今晚馬上重啟，其中歐霸十六強國際米蘭對基達菲改在德國中立場一場決勝負。大戰前夕，藍黑軍團教練干地怒斥高層管理不善，影響隊內氣氛，幸擁有多位經驗豐富老將，包括盛傳賽後正式加盟的阿歷斯山齊士，將帥勢靠自己奪八強席位，主勝必捧。（Now644、有線601、661台周四凌晨3:00直播） 跟今晚其他三場歐霸十六強次回合不同，由於三月中西班牙及意大利疫情嚴峻，國米對基達菲的首回合未能上演，歐洲足協為免雙方在短時間內往返兩國增加感染風險，所以安排兩軍在蓋爾森基興維爾廷斯中立場一戰決勝負，勝方會留在德國踢八強。 大戰當前，干地卻將槍口指向管理層犯下傳媒分析的五宗罪...
2020-08-05
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
新冠肺炎疫情近期在全球多地爆發新一波感染浪潮，日韓娛圈亦繼續受疫魔影響！日本性感寫真偶像、擁I Cup上圍的天木純上周六發燒，經檢測後確診感染新冠肺炎，並留在家中養病；而在韓國方面，池昌旭前日驚喜現身...
2020-08-05
新冠肺炎疫情，關乎人命，減少交叉傳播，人人有責。但有藝人康復後急不及待茶敍，引起劣評如潮。公眾的反應，並非過份，因為專家指出，確診者出院後，體內或殘留病毒，仍有機會播毒，甚至復發。故此，康復者不應放縱得太早，為己為人，最好出院後依然嚴守社交距離的抗疫紀律。 藝人麥德羅及劉少君先後確診新冠肺炎，二人康復出院後馬上茶敍，引來網民批評兩人的做法自私，恐釀成二次播毒。網民所言非虛，反映公眾的抗疫常識非常高，因為有生物科技專家指出，國內和海外均發現，有病例個案在康復後，體內器官或殘留新冠病毒，甚至排尿中亦有機會存在，所以康復者會否播毒，科學家持審慎態度，需再作跟進研究。 ...
2020-08-05
將在新馬季來港出任受薪董事的Terry Bailey，向來以鐵碗作風見稱，無論之前在澳洲維多利亞省或新加坡，在其坐鎮的競賽小組，騎師經常都會被罰停賽。例如上周日新加坡賽事，就有多達七位騎師被罰停賽，包括目前在騎師龍虎榜排行第一和第二的杜奕和馬雅，前者更因此錯過下周日的克蘭芝一哩賽馬日，究竟Terry稍後來港會否維持強硬的作風，值得拭目以待。 馬場浮世繪
2020-08-05