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建行交銀削按揭回贈

2020-08-05 列印
　　銀行不斷削減按揭優惠，繼中銀香港（2388）後，建行亞洲及交銀香港亦跟隨調整按揭回贈優惠，將貸款額300萬元以下的按揭現金回贈下調至0%。市場料日後這類細碼按揭貸款不設現金回贈或成常態。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，有大型銀行亦正在研究削減按揭貸款優惠，預料會有其他銀行跟隨。

　　他指出，除有中小型銀行最新將細碼按揭貸款回贈取消外，其實有部份中小型銀行近期亦將不同客戶群的新造H按計劃息率調升至H+1.75厘米。他認為銀行相繼再削按揭優惠，主要由於現時疫情反覆，中美關係緊張，環球經濟不穩，以致銀行持續加強風險管理。

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