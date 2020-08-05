疫情嚴峻 友邦網保急增

新冠肺炎疫情在港爆發至今已有6個多月，友邦香港及澳門營業總經理詹振聲表示，疫情初期1、2個月確對友邦保單銷售造成影響，但近月見客量或醫保銷售已回復正軌。他又指疫情催化遙距投保的使用量，而在上月疫情轉趨嚴竣時，在最後一周有30%的保單是經遙距投保來進行。



詹振聲表示，現時除了投資相連保險產品外，基本上客戶可透過遙距投保全程在線上購買任何保險產品。隨着7月疫情變差，在該月最後一星期，友邦有達30%的保單是經遙距投保來處理及完成投保程序，預料8月遙距投保的使用量將會更多。



