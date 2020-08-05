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浮法玻璃需求V彈 信玻全年產量料增15%

2020-08-05 列印
　　信義玻璃（868）行政總裁董清世昨表示，受疫情衝擊，浮法玻璃售價第二季出現斷崖式下跌，上半年共按年跌5%至6%，但隨着內地復工復產，價格已出現回升。他預計，浮法玻璃需求下半年將有強勁反彈，全年售價將同去年相若，公司全年浮法玻璃產量將按年增15%。

  董清世指，位於廣西北海的第2條浮法玻璃生產線已於第二季起投產，而位於北海及江蘇張家港的生產線，計劃於下半年始全面營運，料將帶動公司下半年浮法玻璃產量有較大幅度的上升，全年浮法玻璃產量將按年增15%。疫情衝擊玻璃業務銷售，信義玻璃上半年收入按年下跌4.2%至71.3億元，來自大中華地區的收入貢獻總收入的66%。因金融資產錄得未變現公平值虧損，及一次性盈利減少，期內純利按年減35%至13.8億元。

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