中環IFC外望——七月MPF人均賺8180元

受累於新冠肺炎疫情，今年強積金回報波動，打工仔亦頻頻見血，但理柏最新數據顯示，截至7月底，強積金平均回報終於實現由負轉正，升1.43%。以今年5月底強積金總資產9275億元，436.5萬總參與人數計算，人均賺約3038元。若單計7月，強積金回報則為3.85%；人均賺8180元。



理柏數據顯示，年初至7月底，大中華股票回報升幅突破雙位數，為11.39%，領跑各大基金分類。南韓股票及港元債券則分列二三，回報分別為8.25%及5.91%。香港股票則排名倒數第四，錄得2.81%的負回報；歐洲股票包尾，平均回報跌10.25%。



期內，「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金」表現最佳，回報達24.12%；「AMTD強積金計劃-AMTD 景順歐洲基金」錄得最大跌幅，跌18.95%。



若單計7月份，亞太區（除日本）股票及大中華股票表現最佳，分別錄得8.8%及8.74%的正回報。月內，香港股票升4.29%，港元債券升1.21%，日本股票則為唯一一隻錄得跌幅的基金，單月跌1.16%。「安聯強積金計劃-安聯亞洲基金-A」以12.23%的正回報排名第一；東亞及宏利的日本股票基金則見紅，分別跌1.66%及3.27%。



Google Cloud：疫情促進網上購物



Alphabet旗下公司Google Cloud做好準備，第四季將迎來美國零售商的銷售激增，認為由於新冠疫情導致封鎖措施，節日線上購物將達到創紀錄規模。



Google Cloud向路透表示，團隊今年已經放棄用原來的線性增長模式，來預測黑色星期五（Black Friday）購物日前後，零售商處理網上定單時會需要多少伺服器，現正為不斷創出的高峰做好準備。



Google Cloud稱，自3月美國開始實施封鎖措施以來，商店就被如黑色星期五般的大量需求淹沒。



包括Target和沃爾瑪（Walmart）在內的零售商表示，因應新冠疫情將減少店內營業時間，假日網上購物料進一步提振對雲服務需求。



高瞻



