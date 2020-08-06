疫苗又報喜 美元續弱 杜指升373點 金價再闖新高

新冠肺炎疫情難平，市場避險情緒繼續高漲，美元續弱，美債孳息率下挫，刺激國際黃金價格升勢迅猛，已突破每盎司2000美元大關，且繼續向上創造歷史紀錄。倫敦金昨日一度高見2044.85美元，升1.28%；紐約期金則上探2060.2美元，升百分之1.14%。市場認為，金價仍有上升空間，或上衝2500美元的大門。



至於美股昨晚亦在開發新冠肺炎疫苗有好消息帶動下造好。美國政府向強生訂購研發中的疫苗，加上迪士尼開市後股價急升9%，帶動大市上升。杜指早段升246點，見27074點，升穿兩萬七千點大關。港股夜期中段升39點，見25091點，低水12點。可是當地勞工市場數據未如理想，美國人力資源機構ADP公佈，美國七月私人企業職位增加16.7萬個，遠少於市場預期的增加120萬個。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27201點，升373點；納斯達克指數收報10998點，升57點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見33.78港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見561.42港元，較香港收市價升0.42港元。



環球央行的刺激措施不絕，美元指數亦不斷走弱，昨日更跌穿93關口，美國十年期國債孳息率回落至接近零點五厘的低位，令傳統避險資產黃金更具吸引力。另外，美國聯儲局最快將於九月公佈政策評估，市場料該局將採取更為寬鬆的立場，將進一步利好黃金及白銀等貴金屬。



美匯指數跌穿93關



年初至今，國際黃金價格已累計上漲逾三成，為今年表現最佳的資產之一，倫敦金及紐約期金上月初才升穿每盎司1800美元大關，至今僅一個月就已企穩兩千美元。截至昨晚八時，倫敦金報2042.35美元；紐約期金報2055.34美元。



金價續升。於紐約商品交易所，12月期金收報每盎司2049.3美元，升28.3美元，升幅1.4%。



美銀證券認為，若美元指數下降至90，及實質利率為負2%，或美元指數降至85，而實質利率為負1.75%時，黃金價格或達2500美元，而目前的實質利率約為負1%。高盛早前亦已將未來12個月的黃金價格預期，由2000美元上調至2300美元。



東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恆亦表示，市場對美元的信心動搖，中美兩國的衝突持續發酵，再加上亦有央行增持黃金作為外匯儲備一部份，料金價仍未見頂，短期內上看每盎司2100美元水平。



美元方面，他表示，美元跌勢未完，92.6或為初步支持位，若失守則可能會有較為明顯的下調空間，有機會跌至2017年底至2018年初的低位，即89至90附近水平。美元指數昨日於92.71至93.25區間波動，截至昨晚八時，報92.87。