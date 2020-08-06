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人民幣創近五月高位

2020-08-06 列印
　　美元弱勢持續，加上中美將於本月中進行貿易協議評估，市場解讀為正面消息，刺激人民幣昨日顯著偏強，升破多個關口，離岸價一度高見每1美元兌6.9382人民幣，大漲364點子，創近五個月高位；在岸價（CNY）日盤以6.953收市，升290點子，同創近五個月新高。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣昨天呈強，美元疲弱固然是原因之一，但認為更大程度是受到中美將於8月15日舉行高級別會談的消息刺激，因是次會談，將就首階段貿易協議執行情況進行評估，反映雙方的貿易關係尚算不俗，令市場憂慮的關稅戰降溫。她認為人民幣現重返中美關閉雙方領事館事件前的水平，主要是追落後，因其他貨幣早在美元弱勢下已大幅上揚。　　
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