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長建半年純利倒退逾半

2020-08-06 列印
　　長江基建（1038）上半年純利28.6億元，按年倒退51.9%，主要由於英國重新計算遞延稅項負債，大削其盈利貢獻，但疫情下各地民生必須業務表現良好。中期息按年持平，每股派0.68元，股息率6.01厘。長建主席李澤鉅指，眾多業務仍面對准許回報下調，會與監管機構商討更佳協議。他又稱，長建擁有雄厚財務狀況，疫情期間暫時擱置收購項目，現已準備就緒把握機遇，而在探索新機遇時，將貫徹嚴謹投資原則。

　　長江基建期內基建材料銷售、向聯營及合資企業貸款利息收入、廢物管理服務等業務穩定，總收入182.4億元，按年略增近1%。但各地業務盈利貢獻減少，其中以英國跌62.1%至9.4億元最顯著。

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