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電能少賺四成 中期息0.77元

2020-08-06 列印
　　長建旗下電能（006）中期純利則跌40.3%，至22.6億元，中期息維持派0.77元，股息率6.44厘。主席霍建寧在業績報告上指出，將與多地政府磋商規管重設，正籌備工作應對挑戰。其中英國盈利貢獻跌54%，至8.4億元，但指出當地業務達到所有關鍵目標。投資於港燈（2638）的香港業務盈利貢獻則升14.3%，至2.71億元。

　　電能於期內旗下主要市場，包括英國、澳洲、中國內地溢利貢獻下降，惟香港市場按年增長。該集團英國溢利貢獻按年大跌53.86%，至8.42億元，主因英國企業稅稅率維持於19%，令旗下營運公司須作出一次性非現金調整，加上英鎊匯率下跌，令上半年業績受拖累。

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