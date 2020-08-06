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永利次季轉蝕27億

2020-08-06 列印
　　疫情下澳門博彩業持續受壓，永利澳門（1128）次季業績「見紅」，截至今年6月底止第二季由盈轉虧，蝕3.52億美元（約27.45億港元），去年同期則錄得純利1.69億美元；經營虧損為3億美元，去年同期錄經營溢利2.02億美元。

　　期內經營收益2060.6萬美元，按年大跌98.3%。當中娛樂場經營虧損1495.2萬美元，去年同期則錄得經營收益10.1億美元；客房經營收益506.2萬美元，按年挫92.7%；餐飲經營收益791.5萬美元，按年跌83.8%。

　　另外，該公司控股股東Wynn Resorts公佈，截至6月底止第二季業績，旗下澳門業務經營虧損達3.02億美元，去年同期則錄得經營溢利2億美元。

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