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大酒店半年虧損近12億

2020-08-06 列印
　　早前發盈警的大酒店（045）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，由去年同期賺2.54億元，轉為虧損11.97億元，每股虧損0.73元，虧損包括物業重估赤字淨額3.65億元及減值撥備3.29億元。該公司表示，考慮到目前艱難環境及業績，決定不派中期息，去年同期則派4仙。該公司同時披露，第二季香港半島酒店平均可出租客房收入僅得352元，較去年同期大跌89%，期內平均房租為2804元，按年大跌近半。

　　該公司於期內收入只得13.34億元，按年大跌52.2%。香港半島酒店僅錄得收入2.82億元，按年挫54%；出租率按年下跌52個百分點；平均房租跌36%。

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