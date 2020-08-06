中環IFC外望——傳騰訊年內推鬥魚虎牙合併

彭博引述消息人士報道，互聯網巨頭騰訊（700）正推動內地兩大遊戲直播平台鬥魚（美：DOYU）與虎牙（美：HUYA）的合併，兩公司合併後總市值將達逾百億美元，交易或最快將於今年底、明年初成事。



報道指，騰訊持有虎牙37%股份及鬥魚38%股份，騰訊正尋求成為合併後實體的最大股東。此項交易若能達成，將打造一個擁有超過3億用戶、總市值達100億美元（約780億港元）的直播巨頭，鞏固騰訊在中國遊戲和社交媒體領域的領先地位。據市場研究機構艾瑞諮詢的數據，中國遊戲直播市場今年預計可創造236億元人民幣的收入。



內媒新京報亦引述接近交易的人士確認，騰訊確實正牽頭合併鬥魚、虎牙，預計合併交易最快將於年內完全。



據悉，鬥魚、虎牙合併的方式是內容打通，但兩團隊獨立營運各自平台及品牌，即用戶可通過一個平台觀看到兩家的主播，但用戶的帳戶體系是否打通尚未知。



騰訊股價昨升2%，收報561元。虎牙昨晚美股盤前大漲約12%，市值達61億美元，鬥魚盤前漲13%，市值達53億美元。



小米穩守全球第四大手機商



Canalys發佈全球智能手機市場第二季報告，小米（1810）穩守全球第四智能手機廠商，同時在歐洲市場智能手機出貨量逆市上升，成為該市場增長最快廠商，市場佔有率達17%，按年增長65%。



在西歐市場，小米增速突破116%；其中小米在西班牙地區市場佔有率持續佔據第一，本季市場佔有率達37%，按年增長151%。



根據Canalys資料顯示，於第二季期間，歐洲疫情相對嚴峻，但小米在歐洲地區的市場佔有率，仍能保持高速增長，增速冠絕主要廠商。



高瞻