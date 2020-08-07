勞工數據改善杜指升185點 金價攀升見2069新高

雖然勞工數據優於預期，但投資者觀望美國抗疫舒困方案的進展，加上中美持續角力，美股周四早段窄幅偏軟，市場觀望氣氛濃厚。美股杜指早段跌56點，見27145點，標普指數以及納斯達克指數，早段均跌約0.1%。



美國勞工部公佈，截至本月一日的一周，首次申領失業救濟金人數達118.6萬人，較對上一周減少24.9萬人，低於市場預期的140萬人。截至上月25日的一周，美國續領失業救濟金人數為1617萬人，按周減少84.4萬人。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27386點，升185點；納斯達克指數收報11108點，升109點。滙控（005）美國預託證券價格曾見33.16港元，較香港收市價跌0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見562.75港元，較香港收市價+7.25港元。



分析師指出，雖然美國首領失業救濟數據優於預期，反映勞工市場改善，但美國政府紓困方案一直未落實，導致大市較反覆。



此外，金價再攀高峰。於紐約商品交易所，12月期金收報每盎司2069美元，升20美元，升幅0.98%。



歐洲股市低收。英倫銀行將利率維持在歷史低位，未能支持股市上升。英國富時100指數收報6026.94點，跌77點，跌幅1.27%。德國DAX指數收報 12591.68點，跌68點，跌幅0.54%。法國 CAC指數收報4885.13點，跌48點，跌幅0.98%。



恒指跌171點



港股方面，美國可能對中國科企再度出招，其中重磅股騰訊（700）旗下微訊或被迫於美國下架，騰訊回軟拖累恒指曾急跌461點，一度失守10天線（24772）和50天線（24797），幸午後大市收復部分失地，收市下降171點，造24930，大市成交額有1358億元。



美國國務卿蓬佩奧表示，字節跳動旗下的TikTok，以及騰訊旗下的微訊等中國應用程式，危害美國公民的數據安全，美國政府希望不被信任的中國軟件，從美國應用程式商店下架，同時點名阿里巴巴(9988)、中移動（941）及中電信（728），表示要避免上述公司接觸、收集、儲存及處理與美國有關的敏感資料。



多隻藍籌股走低。受蓬佩奧言論拖累，騰訊跌0.98%收報555.5元；中移動挫2.61%收報54.05元；中電信插2.94%收報2.31元。



