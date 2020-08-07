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越秀房託料下半年業務恢復

2020-08-07 列印
　　越秀房產信託基金（405）昨公佈，截至6月底止，上半年可分派總額按年跌24.9%，至3.19億元（人民幣，下同），每基金單位中期分派9.9分。

  該公司主席兼行政總裁林德良昨出席中期業績會時表示，疫情影響消費，但是酒店入住率恢復較快，旗下酒店7月入住率已達至75%，相信下半年入住率可恢復至去年八至九成水平，且有利房價進一步提升。他表示會留意包括香港及澳門物業的收購機會。

        越秀房託於期內錄得總收入約8.31億元，按年降17%。物業收入淨額按年跌一成，至6.54億元。

  越秀房託在廣州、上海、杭州及武漢等地持有8項物業組合。

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