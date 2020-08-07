越秀房託料下半年業務恢復

該公司主席兼行政總裁林德良昨出席中期業績會時表示，疫情影響消費，但是酒店入住率恢復較快，旗下酒店7月入住率已達至75%，相信下半年入住率可恢復至去年八至九成水平，且有利房價進一步提升。他表示會留意包括香港及澳門物業的收購機會。
越秀房託於期內錄得總收入約8.31億元，按年降17%。物業收入淨額按年跌一成，至6.54億元。
越秀房託在廣州、上海、杭州及武漢等地持有8項物業組合。
在本地完約的外傭擠在狹小宿舍待業，成為爆疫高危一族。繼一名印傭前日確診新冠肺炎之後，昨天再多一名發病前入住中介公司宿舍的印傭初步確診，她獲將軍澳一家人聘用，新僱主全家須入住檢疫中心。當局表示，外傭宿舍...
2020-08-07
近日網傳東風汽車集團因用劣質普通鋼材造軍用越野車，導致早前中印邊境衝突時一上陣就被射穿令士兵死亡的醜聞。據傳，是因醜聞導致東風越野車有限公司副總經理周旺生、東風公司技術中心副主任陳建賢受紀律審查及監察...
2020-08-07
震動全球的黎巴嫩貝魯特港區大爆炸造成最少一百三十五人死亡，五千多人受傷，最少二十至三十萬人無家可歸。據半島電視台報道指，黎巴嫩海關曾至少六度發函請求將硝酸銨轉運卻無回覆。黎巴嫩政府周三證實，貝魯特港口...
2020-08-07
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯市務經理（銷售）鄧文俊表示，新屯門中心2座高層A室，面積501方呎，兩房間隔，享開揚景，附雅致裝修，原叫價600萬，議價後以550萬成交，呎價109...
2020-08-07
雖然勞工數據優於預期，但投資者觀望美國抗疫舒困方案的進展，加上中美持續角力，美股周四早段窄幅偏軟，市場觀望氣氛濃厚。美股杜指早段跌56點，見27145點，標普指數以及納斯達克指數，早段均跌約0.1%。...
2020-08-07
祖雲達斯鋒將保羅戴巴拿在歐聯十六強兩回合之間的五個多月，可謂歷盡高山低谷，曾一度患上新冠肺炎，幸痊瘉後在意甲表現出色，剛當選今季最佳球員，今晚歐聯復賽有力率老婦人主場大勝里昂，扭轉首回合落後0:1劣勢晉級，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。 （Now644、有線601、661台周六凌晨3:00直播） 老婦人二月底歐聯十六強首回合作客0:1不敵里昂後，歐洲各大賽事因肺炎疫情而暫停，陣中的魯加尼、馬度迪和戴巴拿先後確診。戴巴拿花了個多月才完全康復，當時透露身體需要長時間才能恢復。 戴巴拿出爐意甲MVP 不過，戴巴拿在意甲復賽後演出叫人喜出望外，上陣九次貢獻四入球兩助攻，全季聯賽合共...
2020-08-07
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
貴為霍英東集團副總裁的霍啟剛（Kenneth），身兼港協暨奧委會副會長和香港出版總會名譽會長，近日積極為業界爭取政府支援，雖然公事繁忙，但都不及Family day行程咁緊湊！在「封灘令」前的周末，K...
2020-08-07
香港可說屋漏兼逢連夜雨，去年的反修例事件，經濟開始下行，怎知今年爆發疫情，各行業深受衝擊，經濟元氣大傷。這還不特止，美國的特朗普政府還興風作浪，中美關係墮入低谷，香港作為開放型經濟，接連受負面事件打擊，市民最切身的感受，是僱主無奈減薪甚至裁員，令個人和家庭收入緊絀。港大醫學院一項調查結果發現，超過七成受訪者有中度至嚴重程度抑鬱症狀，情況不容輕視，各界是時候防範群體情緒惡化。 最近有病童的爸爸突然失業，在網上公開「跪求」工作，引起熱議，事件反映經濟受重重打擊下，港人生活壓力大增，部份人情緒受困擾，出現抑鬱。要防止身邊人的情緒惡化，大家須多留意親友的情緒狀態，多加關懷，讓對方...
2020-08-07
日本中央競馬會日前宣布，放寬對申請到當地短期客串的女騎師的要求，希望日後有更多女騎師到日客串。新政之下因應申請女騎師的所屬地區而有不同要求，例如申請人來自香港、紐西蘭或德國，她必須是過去兩季成績最佳的女騎師，同時亦屬騎師龍虎榜前十名，倘若來自澳洲維省或新南威爾斯省，則只需要排在三十名之內。當地報道指，預計目前世上有九位女騎師都符合要求，早前曾在日本地方競馬場客串的法國女騎師麥晴欣，大可能因此受惠，有望獲得中央競馬會簽發牌照。 馬場浮世繪
2020-08-07