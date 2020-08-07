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惠譽：內地健康險增長勁 償付穩健

2020-08-07 列印
　　惠譽評級亞太區保險評級高級董事王長泰表示，受累於新冠肺炎疫情，內地保險公司的保費收入增長下滑，低息環境亦損害收益，但健康險增長勢頭強勁，且險企償付能力保持穩健。

　　王長泰續稱，資產市場時常有波動，在股票資產上配置較高的險企，其盈利及償付能力穩定性會受到負面影響。利率的下滑亦對保險公司，尤其是壽險公司的收入及資本充足率造成壓力，投資於固收類的比重較大的公司亦會面臨投資回報下滑的問題。

　　非壽險業務方面，他就表示，非車險業務比重上升，新一輪的車險改革可能會進一步抑制車險保費增長。

　　

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