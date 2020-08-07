長和少賺29%減派息 李澤鉅：留現金覓收購

長和系兩大企業長和（001）及長實（1113）上半年業績受疫情拖累，自世紀重組後首次減派息，當中長和純利130億元，按年跌29%，中期息以同水平減至61.4仙；長實中期少賺57.96%，純利為63.6億元，中期息減34.6%，每股派34仙。該集團主席李澤鉅強調，派息水平與盈利一致，同時要保留現金，以應付突如其來狀況及為潛在收購作準備。



李澤鉅在業績報告中指出，全球疫情對經濟帶來自1930年代以來最嚴峻衝擊，旗下能源業務表現歷來最差，零售及港口部門盈利亦下跌，幸而六至七月回復一些增長，但對全年展望作揣測言之尚早。他昨日出席投資者會議時表示，派息水平一貫與盈利掛鈎，而今年面對疫情，需保留一些現金應對未來風險，以及為潛在收購做好準備。



長和於期內總收益為1899.4億元，按年跌12%，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）錄得593.4億元，也跌10%。由於自由現金流改善，其債務淨額對總資本淨額比率亦改善1.1個百分點，至25.1%。



各大業務中，零售業EBITDA為46.3億元，跌43%，內地門店於二月最多停業過約2500家，但四月份幾乎全數重開，期內所有店舖亦淨增4%，至1.58萬家。李澤鉅指出，早前零售業困難時期，化妝品和保健產品的表現卻比想像中更有韌力，又指零售業表現要取決於疫情，深信當政府解除封鎖措施後，消費便會即時反彈。



長和總收益1899億



油價上半年大幅下跌，赫斯基能源表現走樣，因期內一次性非現金減值而轉蝕，錄得得除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）27.5億元，去年同期EBITDA為47.1億元。



港口業務於期內EBITDA按年跌14.1%，至55.4億元，旗下碼頭吞吐量跌8%至3870萬個標準貨櫃，主要是貿易放緩及供應鏈受阻。而由長江基建（1038）貢獻的基建業務，EBITDA跌4.1%至137.7億元。







