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宏利第二季淨收入減半

2020-08-07 列印
　　新冠肺炎疫情及各地防疫措施衝擊保險公司收入。宏利金融（945）公佈今年第二季度業績，歸屬於股東的收入淨額7.27億元（加元，下同），按年跌約五成；核心盈利15.61億元，較去年同期升7.5%。

  新造業務價值3.84億元，按年跌19.8%。每股盈利跌52.1%，至0.35元；每股核心盈利微升至0.78元。派發季度股息每股普通股0.28元。

  今年第二季度，年度化保費等值銷售額11.76億元，按年跌13.5%；其中亞洲區佔比66.7%，錄得7.84億元的年度化保費等值銷售額，按年跌14.3%。

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